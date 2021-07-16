Brent подешевела до $72,64 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу и могут продемонстрировать максимальное недельное падение c марта, фьючерсы на WTI достигли минимума за четыре недели.

Давление на рынок оказывают возможность увеличения запасов на мировом рынке и опасения по поводу рисков для спроса, пишет MarketWatch.

К 17:32 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,83 (1,13%), до $72,64 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,87 (1,21%) , до $70,78 за баррель. В определенный момент торгов фьючерсы на WTI опустились до минимальной отметки за 4 недели на уровне $70,75 за баррель.

В центре внимания рынка также остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

"Распространение штамма "дельта" и последовавшие за этим новые экономические ограничения за рубежом наряду с разочаровывающими данными Минэнерго США о спросе на этой неделе оказывают давление на прогноз спроса на рынке", - пишут аналитики Sevens Report Research.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Новый министр нефти и газа Индии Хардип Синг Пури сообщил, что провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом об укреплении двустороннего энергетического сотрудничества и развитии мировых энергорынков.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем обзоре нефтяного рынка отметило, что цены на бензин и дизтопливо в Индии выросли до самых высоких уровней за всю историю.

Государственное агентство Саудовской Аравии напоминает, что предшественник Пури Дхармендра Прадхан в марте обвинил ОПЕК+ в росте цен на нефть, что вызвало резкую реакцию саудовской стороны, рекомендовавшей Индии поднимать нефть из хранилищ, которые она заполнила в прошлом году при низких ценах на нефть.