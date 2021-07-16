Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $73,46 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $73,46 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,29 (1,7%) - до $73,47 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,67 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $1,48 (2%) - до $71,65 за баррель, минимума с 18 июня.

"После появления на этой неделе новостей от том, что Саудовская Аравия и ОАЭ преодолели противоречия, инвесторы, игравшие на повышение цен на нефть, начали закрывать позиции", - отмечают эксперты ANZ. Такое соглашение, по мнению аналитиков, может привести к тому, что другие страны, например Ирак, также потребуют увеличения своих квот.