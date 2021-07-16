Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:15Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 886 274+530 423

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $73,46 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

ЭкономикаОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычиОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычиЧитать подробнее

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $73,46 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,29 (1,7%) - до $73,47 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,67 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $1,48 (2%) - до $71,65 за баррель, минимума с 18 июня.

"После появления на этой неделе новостей от том, что Саудовская Аравия и ОАЭ преодолели противоречия, инвесторы, игравшие на повышение цен на нефть, начали закрывать позиции", - отмечают эксперты ANZ. Такое соглашение, по мнению аналитиков, может привести к тому, что другие страны, например Ирак, также потребуют увеличения своих квот.

нефть

Новости по теме

Новости

В РФ могут свернуть программу льготного автокредитования

ЦБ отметил стремление металлургов экспортировать больше до 1 августа

ЦБ отметил стремление металлургов экспортировать больше до 1 августа

Рост цен на газ привел к подорожанию электроэнергии в Европе до многолетних максимумов

Рост цен на газ привел к подорожанию электроэнергии в Европе до многолетних максимумов

ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты

ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты

Суд ЕС отклонил жалобу Германии на ограничение доступа "Газпрома" к OPAL

Суд ЕС отклонил жалобу Германии на ограничение доступа "Газпрома" к OPAL

Квартальные результаты Daimler превзошли прогнозы, несмотря на дефицит чипов

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"

ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Рубль в четверг утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в четверг утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');