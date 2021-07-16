NASA перезапустило работу телескопа Hubble

Космический телескоп Hubble Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Специалисты NASA смогли успешно подключить резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble, сообщило аэрокосмическое агентство. Телескоп не работал с 13 июня.

В NASA подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Еще некоторое оборудование на борту Hubble переподключили к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система приведена в нормальный режим.

"Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы", - сообщило агентство.

После сбоя в системе 13 июня телескоп не работал, все его приборы были переведены в безопасный режим.

В течение месяца специалисты проводили многодневные тесты, которые включали попытки перезагрузить и перенастроить систему и резервное аппаратное обеспечение, но успехом не завершились. Однако было выявлено, что возможная причина проблемы связана с блоком управления питанием.

Hubble был запущен в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ.