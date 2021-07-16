Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

NASA перезапустило работу телескопа Hubble

NASA перезапустило работу телескопа Hubble
Космический телескоп Hubble
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Специалисты NASA смогли успешно подключить резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble, сообщило аэрокосмическое агентство. Телескоп не работал с 13 июня.

В NASA подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Еще некоторое оборудование на борту Hubble переподключили к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система приведена в нормальный режим.

"Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы", - сообщило агентство.

После сбоя в системе 13 июня телескоп не работал, все его приборы были переведены в безопасный режим.

В течение месяца специалисты проводили многодневные тесты, которые включали попытки перезагрузить и перенастроить систему и резервное аппаратное обеспечение, но успехом не завершились. Однако было выявлено, что возможная причина проблемы связана с блоком управления питанием.

Hubble был запущен в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ.

США NASA Hubble

Новости по теме

Новости

Военные предупредили о провокациях в Сирии в день инаугурации Асада

В Великобритании впервые за полгода выявлено свыше 50 тыс. заражений COVID

Гренландия прекратит выдачу лицензий на разведку нефти и газа

Суд Каталонии одобрил введение комендантского часа в городах

Телеграм-канал Тихановского признан в Белоруссии экстремистским

Назначен новый глава МВД Украины

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 189 млн

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Что случилось этой ночью: пятница, 16 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');