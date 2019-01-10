В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа Hubble

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МВД РФ занялись расследованием уголовного дела о хищении более 28,5 млн рублей, выделенных из бюджета РФ на создание новейшего космического телескопа Т-170М - потенциального конкурента американского аналога Hubble, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователи занимаются с 24 декабря 2018 года, а оперативное сопровождение ведут сотрудники службы экономической безопасности ФСБ, говорится в публикации.

По данным издания, в основу дела "легли выводы законченного в прошлом году аудита исполнения госконтракта №361-75/11 от 25 декабря 2012 года".

"В рамках этого соглашения должны были проводиться различные опытно-конструкторские работы, связанные с подготовкой создания "Всемирной космической обсерватории - "Ультрафиолет", которая в Федеральной космической программе фигурирует под шифром "Спектр УФ", - говорится в материале. Его автор отмечает, что базовым элементом космического комплекса должен был стать супермощный телескоп Т-170М, над созданием которого работают НПО им. Лавочкина и Институт астрономии РАН.

"Между этими структурами 8 августа 2012 года и был заключен соответствующий договор субподряда на сумму 2 млрд руб. В рамках этого договора планировалось, в частности, создание различных элементов телескопа", - говорится в публикации.

Однако, отмечает газета, после заключения контракта с НПО уже Институт астрономии подписал еще три соглашения с ООО "НПП ИНКОС". "Это общество в рамках проекта "Спектр УФ" брало на себя обязательство изготовить в 2013 году техническую оснастку для главного и вторичного зеркал телескопа, различные научные приборы, а также провести "иные специальные работы", - пишет "Ъ".

По его данным, стоимость контрактов составила 31,1 млн руб, "однако, считает следствие, все эти работы были выполнены на производственных площадях НПО имени Лавочкина сотрудниками самого объединения без привлечения сторонних организаций".

"Таким образом, по версии следствия, сотрудники НПО, Института астрономии и "НПП ИНКОС", создав фиктивную схему производства технических работ, похитили с ее помощью более 28,5 млн руб", - говорится в публикации.

По данным источников издания, в деле пока нет фигурантов, однако они появятся уже в ближайшее время, после того как будет "закреплена уже собранная доказательная база".

Газета отмечает, что телескоп Т-170М с диаметром главного зеркала 1,7 м должен стать основным элементом космического комплекса "Спектр УФ", который способен обеспечить прорыв в астрономии и астрофизике.

Как считают разработчики, Т-170М станет прямым конкурентом известного американского космического телескопа Hubble в области спектроскопии высокого разрешения, говорится в материале.