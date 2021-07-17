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США выяснят причину сыпи, появившейся у американских дипломатов в Вене

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Администрация Байдена расследует причину сыпи, которая появилась у американских дипломатов и чиновников в Вене. Об этом сообщает Associated Press.

Некоторые из симптомов напоминают те, которые были замечены у дипломатов из США на Кубе в 2016 и 2017 годах, известные как "гаванский синдром". Точный диагноз заболевших в тех случаях окончательно не установлен до сих пор.

По одной из версий, американские чиновники могли пострадать из-за микро- или радиоволн, но по этому вопросу нет единого мнения, так же как и доказательств того, что это является целенаправленной атакой.

Официальные лица утверждают, что проблем со здоровьем начались у них после инаугурации президента США Джо Байдена. они жалуются на головную боль, головокружения и симптомы, похожие на проявления сотрясения мозга.

По данным собеседников The New York Times, от "гаванского синдрома" пострадали более чем 130 человек, и в это число не входят сотрудники ЦРУ, данные по которым не оглашаются.

США Вена Австрия

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