Пострадавших от "гаванского синдрома" оказалось гораздо больше, чем сообщалось ранее

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Число работавших за рубежом американцев - дипломатов, военных, сотрудников спецслужб, пострадавших от так называемого "гаванского синдрома", оказалось сильно больше, чем предполагалось ранее, сообщает газета The New York Times со ссылкой на ряд бывших и нынешних официальных лиц.

По данным собеседников издания, если раньше речь шла о 60 пострадавших, то теперь говорится о более чем 130, в это число не входят пострадавшие сотрудники ЦРУ, данные по которым не оглашаются.

О проблеме со здоровьем, получившей условное название "гаванского синдрома", поскольку впервые она проявилась у сотрудников американского посольства на Кубе, стало известно пять лет назад, когда некоторые работники диппредставительства стали жаловаться на сильные головные боли, тошноту, головокружение и проблемы со слухом.

NYT отмечает, что поначалу такие проблемы испытывали люди, работавшие на Кубе и в Китае, однако теперь сообщается о новых подобных случаях, зафиксированных в Европе и в Азии.

Администрация Байдена не определила, кто или что является причиной этих событий, и являются ли они атаками, отмечает газета. "Пока у нас нет определенной информации о причинах этих инцидентов, и пока преждевременно и бессмысленно распространять слухи на эту тему", - прокомментировала NYT ситуацию представитель канцелярии директора Национальной разведки США Аманда Шох.

Ранее на этой неделе издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что спецслужбы США в последние недели активизировали расследование случаев так называемого "гаванского синдрома".

Издание отметило, что американские эксперты по-прежнему полагают, что речь идет о направленном излучении, за использованием которого могут стоять российские спецслужбы, однако доказательствами они не располагают.

"У США нет неопровержимых доказательств того, что ГРУ имеет отношение к предполагаемым инцидентам", - сообщило Politico со ссылкой на бывших и действующих американских официальных лиц. "Разведслужбы США не пришли к консенсусу по этому вопросу, они не пришли к какому-либо определенному выводу", - говорилось в статье.

В то же время, по информации издания, США увеличили масштаб расследования и теперь внимательно занимаются именно версией о возможной причастности к инцидентам российской военной разведки.