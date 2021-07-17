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Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Башар Асад, избранный на пост президента Сирии на четвертый по счету срок, в субботу принес присягу, сообщает агентство САНА.

Асад был приведен к присяге в соответствии с конституцией Сирии и Кораном в присутствии более 600 гостей церемонии, включая депутатов Народного собрания, министров, бизнесменов, ученых и журналистов.

После церемонии принятия присяги Асад выступил с речью, в которой поблагодарил сирийцев за мужество, и отметил, что на выборах президента они "доказали силу народной легитимности". "Вы продемонстрировали свою осведомленность и национальную принадлежность, показав, что народы не теряют решимость в защите своих прав, независимо от колониальных планов. Они хотели хаоса, который сожжет нашу родину, но благодаря национальному единству вы сорвали все проекты, нацеленные против нашей страны", - приводит агентство его слова.

Президентские выборы прошли в Сирии 26 мая. На пост президента, помимо Асада, претендовали еще два кандидата. Асад победил, набрав 95,1% голосов. Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущие состоялись в 2014 году, и тогда впервые за десятилетия до выборов были допущены кандидаты, которые не являются членами семьи Асад. Президент Сирии избран на срок семь лет.

Башар Асад Сирия

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