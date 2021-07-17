Что произошло за день: суббота, 17 июля

Лобовое столкновение грузовых поездов, коронавирусные ограничения для детских лагерей и призыв главы МОК

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в Амурской области на железной дороге к Эльгинскому угольному комплексу. Два человека из числа локомотивной бригады погибли, двое пострадали, с рельсов сошли девять вагонов из 143. Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения, они прибыли в труднодоступный район на автомобилях. Причиной столкновения предварительно назван сердечный приступ машиниста.

- В России зафиксировали 25 116 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 787 пациентов. Между тем в мире число заражений ковидом превысило 189,5 млн.

- В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей на фоне того, как в республике зафиксирован четвертый подряд суточный максимум по COVID-19.

- Никол Пашинян заявил о намерении Азербайджана развязать новые военные столкновения, в Баку эти обвинения назвали абсолютной ложью.

- Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов несмотря на опасения ввоза новых случаев COVID-19 на фоне прибытия в страну иностранцев.

- Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек.

- Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии.