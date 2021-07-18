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Грузинская парламентская оппозиция сорвала выступление главы МВД

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в воскресенье в парламенте было сорвано оппозиционными депутатами, прорвавшимся к трибуне и потребовавшими его отставки с должности.

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Поддержали акцию оппозиционных депутатов и часть журналистов оппозиционных телеканалов, которые вывесили с галерки зала заседаний плакаты с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД.

По решению руководства парламента, министра Гомелаури депутаты заслушают в другой день.

Согласно распространенной пресс-службой парламента информации, Гомелаури намеревался детально сообщить депутатам о действиях полиции 5 июля, когда несколько тысяч радикально настроенных людей в центре Тбилиси не позволили провести марш ЛГБТ-сообщества. Толпа радикалов в тот же день избила несколько десятков журналистов, утверждая, что они пропагандируют идеи секс-меньшинств.

Грузия

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