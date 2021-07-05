Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси
Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Тбилиси в ходе устроенных в понедельник радикалами, выступающими против проведения в грузинской столице марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества, беспорядков пострадали 47 работников средств массовой информации, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, в результате нападений со стороны радикалов пострадали представители 16 СМИ, включая журналистов, фотографов и операторов.

Пострадавших журналистов в понедельник вечером навестила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что произошедшее в Тбилиси совершенно неприемлемо. "Это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, не вера и не то будущее, которое мы хотим для этой страны. Мы не поняли, что противостоянием ничего не достигнем", - заявила президент.

В миреВ центре Тбилиси мужчина напал с ножом на иностранца из-за серьги в ухеЧитать подробнее

По ее словам, Грузия в недавнем прошлом уже все это проходила и не должна проходить снова.

Ранее в понедельник в Тбилиси агрессивные участники акции против проведения шествия защитников прав ЛГБТ напали с камнями и палками на журналистов, несколько человек были госпитализированы с серьезными травмами, в том числе травмами головы.

Также грузинские СМИ сообщили о нападениях радикалов в Тбилиси на случайных прохожих, включая подростков. Сообщалось и о нападении с ножом на иностранного туриста, которого после этого госпитализировали. По данным СМИ, мужчине пробили легкое из-за серьги в ухе, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В понедельник мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал недопустимыми произошедшие в Тбилиси события. "Друзья, сограждане, призываю всех к спокойствию! Недопустимо насилие! Фиксируются невероятные факты, нападения на подростков, женщин, даже на туристов", - написал Каладзе в соцсетях.

Между тем, неправительственная организация "Тбилиси прайд", планировавшая в понедельник провести в центре грузинской столицы "марш достоинства" в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, заявила, что отменяет это мероприятие из-за фактов насилия.

Грузия Тбилиси

Новости по теме

Новости

В Великобритании за сутки COVID-19 заболели 27,3 тыс. человек

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов

Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Самолет США провел разведывательный полет вблизи баз РФ в Сирии

Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с COVID-19

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар
Пандемия коронавируса

Индонезия со вторника ужесточит правила въезда для иностранцев

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');