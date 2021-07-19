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Десятки тысяч человек могли пострадать от шпионского ПО для смартфонов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Смартфоны примерно 50 тысяч человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики, могли пострадать от шпионского программного обеспечения производства израильской компании NSO Group, свидетельствуют данные журналистского расследования, проведенного британской газетой The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post.

В ходе расследования выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

Между тем, представители NSO Group опровергла данные расследования, назвав содержащиеся в нем обвинения лживыми. "Мы отмечаем, что NSO Group продает технологии лишь правоохранительным и разведывательным службам благонадежных властей с единственной целью - для предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней", - отметили они.

NSO Group

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