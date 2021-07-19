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Венгерская оппозиция потребовала расследовать факты шпионажа за активистами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Венгрии оппозиционные депутаты потребовали провести расследование после публикации о том, что правительство страны использовало израильский шпионский софт Pegasus для слежки как минимум за десятком юристов, одного политика и пяти журналистов. Об этом сообщает АР.

Три депутата из парламентского комитета по национальной безопасности предложили созвать экстренное пленарное собрание и вызвать на него представителей спецслужб, чтобы задать им вопросы о возможной слежке за гражданами. Председатель комитета Янош Штуммер заявил АР, что такой шпионаж недопустим в правовом государстве. Он добавил, что это предложение может и не пройти, поскольку большинство членов комитета представляют проправительственные депутаты, но если правительство будет молчать, это будет по сути признание в участии в слежке.

18 июля Guardian, Le Monde и Washington Post опубликовали результаты журналистского расследования, в котором участвовали французская НКО Forbidden Stories, правозащитная Amnesty International и 16 СМИ. Расследователи выяснили, что в 50 странах власти следили за более чем тысячей человек, на смартфоны которых был установлен софт Pegasus, разработанный в израильской компанаии NSO Group.

Pegasus собирает персональные данные владельца смартфона и данные геолокации, а также незаметно контролирует микрофоны и камеры гаджета. В частности, это ПО может отслеживать контакты журналистов с источниками, отмечает АР. В частности, было установлено, что Pegasus был внедрен в смартфоны двух журналистов-расследователей венгерского изднаия Direkt36.

В NSO Group заявили, что в компании не знали о возможных целях покупателей этого софта, продавали его только правительственным структурах добропорядочных стран. Также в NSO обвинили Forbidden Stories в публикации неверных предположений и неподкрепленных теорий. Представитель правительства Венгрии заявила, что ей было неизвестно о возможных действиях по шпионажу за отдельными гражданами.

Венгрия NSO Group Forbidden Stories Direkt36 Янош Штуммер

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