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Афганская армия ликвидировала командный состав талибов в провинции Саманган

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В ходе операции по освобождению уезда Дара-и-Суфи Бала провинции Саманган на северо-западе Афганистана правительственные войска ликвидировали всех ключевых командиров движения "Талибан" (запрещено в РФ) в этом регионе, сообщил в понедельник пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

"Десять преступников "Талибан", в том числе самопровозглашенный глава уезда талибов, его заместитель и два ключевых командира группы были убиты, еще 15 экстремистов ранены, захвачено большое количество оружия, боеприпасов и 11 автомобилей, принадлежащих противнику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бои продолжаются в отдаленных районах уезда, силы обороны и отряды ополчения проводят операцию до полной зачистки местности.

В понедельник утром Министерство обороны Афганистана сообщило о восстановлении контроля над уездом Дара-и-Суфи Бала.

Афганистан Талибан

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