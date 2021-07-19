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Правительственные силы освободили от талибов уезд на северо-западе Афганистана

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Уезд Дара-и-Суфи Бала провинции Саманган на северо-западе Афганистана очищен от сил террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ), сообщил в понедельник утром пресс-центр министерства внутренних дел страны.

"Минувшей ночью объединенные силы безопасности и отряды народного ополчения очистили район Дара-и-Суфи Бала провинции Саманган от террористов-талибов. В ходе этой операции террористическая группировка "Талибан" понесла тяжелые потери", - говорится в сообщении.

В воскресенье пресс-центр МВД ИРА сообщил о том, что правительственные силы восстановили контроль над уездным центром Малистан провинции Газни в центральном Афганистане. Кроме того, по сообщению пресс-центра МВД ИРА, правительственные силы отбили у талибов второй за последние два дня уезд, к северу от Кабула в провинции Парван: Сурки Парса и Шекх Али, а в пятницу выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.

Афганистан Талибан

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