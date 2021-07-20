Американский дипломат обсудит в Киеве и Варшаве "Северный поток 2"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Советник госдепартамента США Дерек Чолле 20-21 июля посетит Украину и 21-23 июля Польшу, сообщил госдеп.

Целями визитов будут "подтверждение стратегической важности отношений Соединенных Штатов с Украиной и Польшей", - отмечается в сообщении.

В повестку дня переговоров включен "целый ряд вопросов, включая общие опасения по поводу трубопровода "Северный поток-2" и энергетической безопасности в более широком плане", информирует госдеп.

В Киеве Чолле намерен встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками, "чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию российской агрессии и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ". В Варшаве он с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества "обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также общую приверженность демократическим ценностям и институтам".

И в Киеве, и в Варшаве советник госдепа встретится с "лидерами бизнеса в целях укрепления двусторонних экономических связей", - говорится в сообщении.