Госдеп пока отказывается комментировать возможную договоренность с ФРГ по "Северному потоку 2"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США пока не готов делать объявления по поводу возможного соглашения Вашингтона и Берлина по поводу "Северного потока 2", однако в скором времени ситуация может измениться, заявил во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Пока у меня нет для вас никаких деталей. Они могут появиться в скором времени", - сказал он на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что США и ФРГ близки к заключению подобного соглашения.

Вместе с тем, Прайс напомнил, что госдеп готовится в августе 2021 года передать в конгресс очередной доклад о том, какие меры принимаются, чтобы помешать реализации "Северного потока 2". Госдепартамент обязан передавать такие доклады каждые три месяца, так как это предусматривает один из принятых конгрессом законов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. "В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" своего возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение". Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России. В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока 2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток 2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.

Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".