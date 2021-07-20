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На "Ривнеазоте" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В МВД Украины сообщают об отсутствии жертв и пострадавших в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой на ЧАО "Ривнеазот" в городе Ровно во вторник.

В 17:26 утечка азотной кислоты была прекращена, сообщается на странице МВД страны в фейсбуке. По данным ведомства, ля ликвидации последствий аварии было привлечено 12 человек и три единицы техники.

"Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник, речь шла о разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов на территории завода.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - рассказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе предприятия. По данным "Ривнеазота", показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве на предприятии. В соцсетях появились фотографии образовавшегося в результате происшествия облака желто-оранжевого цвета, которое направилось в сторону областного центра и его северных окрестностей.

Украина Ровно Ривнеазот

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