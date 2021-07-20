Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

На украинском "Ривнеазоте" произошел взрыв

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На территории ЧАО "Ривнеазот", входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, во вторник случилась разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода, сообщила компания.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов и дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", - отметили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, на заводе произошел взрыв. Видео и фото с места событий обнародованы в соцсетях, в частности в Facebook. В комментариях жители пишут, что произошел выброс азотной кислоты.

Согласно снимкам с места происшествия, в результате взрыва образовалось облако желто-оранжевого цвета, которое направляется в сторону областного центра – Ровно – и его северных окрестностей.

ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", розничного оператора Ostсhem Retail и сеть складов "УкрАгро НПК".

Украина Ривнеазот Group DF

Новости

В Великобритании зафиксировали самую высокую с марта смертность от COVID

Число жертв наводнения в Германии возросло до 169

Число жертв наводнения в Германии возросло до 169

Лукашенко заявил, что посол в Риге должен был "набить морду" снявшему белорусский флаг

Джефф Безос благополучно вернулся после космического полета

Джефф Безос благополучно вернулся после космического полета

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard
Пандемия коронавируса

Грузия перешла в "красную зону" по распространению коронавируса

И.о. министра обороны Армении подал прошение об отставке

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей
Пандемия коронавируса

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 191 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');