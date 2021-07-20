На украинском "Ривнеазоте" произошел взрыв

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На территории ЧАО "Ривнеазот", входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, во вторник случилась разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода, сообщила компания.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов и дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", - отметили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, на заводе произошел взрыв. Видео и фото с места событий обнародованы в соцсетях, в частности в Facebook. В комментариях жители пишут, что произошел выброс азотной кислоты.

Согласно снимкам с места происшествия, в результате взрыва образовалось облако желто-оранжевого цвета, которое направляется в сторону областного центра – Ровно – и его северных окрестностей.

ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", розничного оператора Ostсhem Retail и сеть складов "УкрАгро НПК".