Участники Договора по открытому небу обсудили последствия выхода РФ из соглашения

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Страны-участницы Договора по открытому небу (ДОН) во вторник провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили последствия выхода России из него, говорится в заявлении ОБСЕ, распространенном по итогам конференции.

"Делегации обсудили, среди прочего, воздействие (выхода России из договора - ИФ) в целом на оперативные функции договора, влияние на распределение квот на наблюдательные полеты и на механизмы финансирования, а также другие потенциальные последствия", - отмечается в нем.

На открытии конференции выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он сообщил, что Россия "намерена в период до 18 декабря сего года в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника ДОН, разумеется, с учётом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19 и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма".

Кроме того, Рябков, текст выступления которого размещен на сайте МИД РФ, рассказал об особенностях выхода России из ДОН. "Во-первых, в нашем случае речь идёт о выходе не только из Договора, но и из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей Российскую Федерацию и республику Беларусь. Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей", - сообщил он.

Во-вторых, по его словам, "российская сторона в принципе готова оплачивать свою долю расходов ККОН (Космическое Командование Объединенных Наций) до конца 2021 года". "Однако для того, чтобы это стало практически возможным, нам нужно юридическое основание, которым может быть только решение ККОН, принятое при участии России. А принятие такого решения ККОН возможно лишь в связке с решением СКГ о шкале распределения её расходов с 11 марта 2015 г. Скажу сразу: если кто-то рассчитывает, что Россия оплатит свою долю расходов ККОН за 2021 год на основании решения, принятого после нашего выхода из ККОН, то такой расчёт ошибочен. Если наши коллеги и совместный исполнительный секретариат СКГ/ККОН хотят урегулировать эту проблему, то им стоит проявить изобретательность и конструктивный подход в ближайшие пять месяцев", - сказал Рябков.

"Полагаю, что для решения упомянутых выше вопросов имеет смысл реактивировать неофициальную рабочую группу, созданную после Конференции государств-участников ДОН от 6 июля 2020 года", - отметил российский дипломат.

18 июня вступило в силу решение о денонсации Договора по открытому небу Россией. В Москве ранее заявляли, что денонсация связана с выходом из договора Соединенных Штатов Америки.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в заявлении занимавшего тогда пост госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.