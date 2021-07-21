СМИ узнали, что экс-министра обороны Армении Арутюняна назначат послом в РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Освобожденного от должности исполняющего обязанности министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна планируется назначить послом в РФ, сообщают армянские СМИ.

"По нашим данным, Арутюнян будет назначен послом Армении в России. Ереван ожидает согласия Москвы", - пишет армянское издание "168 часов".

64-летний Арутюнян был освобожден от должности главы Минобороны Армении во вторник указом президента республики.

Главой Минобороны он был назначен 20 ноября 2020 года после войны в Нагорном Карабахе. В разные годы Арутюнян занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, министра обороны Армении.

После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.