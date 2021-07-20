И.о. министра обороны Армении подал прошение об отставке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян представил заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военного ведомства республики.

Издание "168 часов" со ссылкой на свои источники сообщает, что Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве.

64-летний Арутюнян был назначен главой Минобороны 20 ноября 2020 года после войны в Нагорном Карабахе. В разные годы он занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, министра обороны Армении.

После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.