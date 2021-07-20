Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

И.о. министра обороны Армении подал прошение об отставке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян представил заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военного ведомства республики.

Издание "168 часов" со ссылкой на свои источники сообщает, что Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве.

64-летний Арутюнян был назначен главой Минобороны 20 ноября 2020 года после войны в Нагорном Карабахе. В разные годы он занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, министра обороны Армении.

После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.

Вагаршак Арутюнян Армения

Новости по теме

Новости

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard
Пандемия коронавируса

Грузия перешла в "красную зону" по распространению коронавируса

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей
Пандемия коронавируса

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 191 млн

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Brent подорожала до $68,8 за баррель

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');