В Думе сочли, что у США иссякли аргументы против "Северного потока 2"

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Договоренности между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2", которые раскритиковали в Конгрессе США, могут говорить о том, что Штатам больше нечего противопоставить позиции стран Европы, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Позиция американцев шла вразрез интересам не только России, но практически большинства европейских стран. Они (США - ИФ) вынужденно пошли на такие договоренности, потому что аргументов у них нет. Будут пытаться вставлять свои шпильки в этот проект, будут продолжать, но проект будет жить", - сказал Чепа агентству в среду.

Он добавил, что, вероятно, никак не помешают полноценному запуску трубопровода ни усилия США, ни позиция Украины и президента Владимира Зеленского. "Зеленский может поднимать этот вопрос миллион раз. Поднимает, пытается спекулировать, пытается получить какие-то деньги откуда-то, именно на русофобской политике заработать, больше ничего. И это бесперспективно", - считает парламентарий.

Чепа также подчеркнул, что Россия готова выполнять договоренности по транспортировке газа через Украину. "Если Европа будет увеличивать свои объемы, мы с удовольствием будем (проводить газ - ИФ) и через старый трубопровод, лишь бы (украинцы - ИФ) нормально исполняли свои обязанности и при этом не воровали газ", - сказал собеседник агентства.

Ранее мировые СМИ сообщили, что США и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку 2", как ожидается, о решении будет окончательно объявлено позже в среду. При этом некоторые американские сенаторы уже выступили с резкой критикой решения, отмечая, что договоренности могут стать геополитической победой России и негативно сказаться на США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду сообщил журналистам, что в Кремле знают об "определенных пониманиях", достигнутых на переговорах Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2", но деталями не располагают.