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Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"

Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Власти США и ФРГ в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, сообщила в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд.

"Еще один аспект этого соглашения - это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", - сказала она на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Нуланд добавила, что соглашение также предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить "как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из РФ".

Замгоссекретаря США также сообщила, что соглашение, подготовленное Соединенными Штатами и ФРГ по поводу "Северного потока 2", предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны, либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала она.

По словам Нуланд, такие ответные меры будут нацелены на то, чтобы "ограничить российский экспорт энергоносителей в Европу".

Ранее на этой неделе о том, что в соглашении есть подобный пункт, сообщало агентство Bloomberg, получившее доступ к черновой версии договоренности между США и ФРГ.

Нуланд на слушаниях в среду предупредила, что позже в течение дня американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме "Северного потока 2".

Виктория Нуланд США Северный поток 2 Украина Германия

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