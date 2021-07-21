Crew Dragon с четырьмя астронавтами отчалил от МКС для перестыковки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя членами экипажа в среду отчалил от Международной космической станции (МКС), чтобы перестыковаться на зенитный узел американского модуля Harmony, сообщило NASA.

Это сделано для того, чтобы освободить передний стыковочный узел модуля для космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который в ходе второго тестового полета в беспилотном режиме должен пристыковаться к МКС 30 июля.

Crew Dragon с астронавтами NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Томасом Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ отстыковался от станции в 06:45 по времени восточного побережья США (14:45).

Через 47 минут корабль должен будет пристыковаться к зенитному узлу модуля Harmony.

Crew Dragon прибыл на МКС 24 апреля. Помимо членов его экипажа на станции в настоящее время также работают космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18".

Американский корабль с астронавтами пробудет на станции до середины ноября.