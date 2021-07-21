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Корабль Crew Dragon перестыковался с МКС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя членами экипажа в среду успешно перестыковался с переднего на зенитный узел модуля Harmony Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Это сделано для того, чтобы освободить передний стыковочный узел модуля, где находился Crew Dragon, для космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который в ходе второго тестового полета в беспилотном режиме должен пристыковаться к МКС 30 июля.

Crew Dragon с астронавтами NASA Меган Макартур и Шейном Кимбро, астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Томасом Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ отстыковался от станции в 06:45 по времени восточного побережья США (13:45 мск).

Через 50 минут корабль вновь пристыковался к станции.

Crew Dragon прибыл на МКС 24 апреля. Помимо членов его экипажа на станции в настоящее время также работают космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18".

Американский корабль с астронавтами пробудет на станции до середины ноября.

МКС Crew Dragon

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