Топ-менеджер мексиканской "дочки" "ЛУКОЙЛа" погиб в ДТП

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Единственный управляющий, исполнительный директор Integrated Exploration and Production Services, S. de R.L. de C.V. (сервисная "дочка" "ЛУКОЙЛа" в Мексике) Сергей Будлов погиб, сообщил "Интерфаксу" источник.

"С большим сожалением подтверждаем, что Сергей Будлов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Это произошло вечером 9 июля, в нерабочее время, Сергей не справился с управлением. Компания взяла на себя организацию похорон и окажет всю необходимую социальную помощь его семье", - подтвердили в "ЛУКОЙЛе".