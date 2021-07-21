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Топ-менеджер мексиканской "дочки" "ЛУКОЙЛа" погиб в ДТП

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Единственный управляющий, исполнительный директор Integrated Exploration and Production Services, S. de R.L. de C.V. (сервисная "дочка" "ЛУКОЙЛа" в Мексике) Сергей Будлов погиб, сообщил "Интерфаксу" источник.

"С большим сожалением подтверждаем, что Сергей Будлов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Это произошло вечером 9 июля, в нерабочее время, Сергей не справился с управлением. Компания взяла на себя организацию похорон и окажет всю необходимую социальную помощь его семье", - подтвердили в "ЛУКОЙЛе".

ЛУКОЙЛ Мексика

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