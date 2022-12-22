"ЛУКОЙЛ" договаривается об изучении месторождения Yoti с властями Мексики

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" согласовывает с регулятором Мексики план работ по месторождению, открытому на мелководном Блоке 12 (контракт CNH-R02-L01-A12.CS/2017) провинции Cuencas del Sureste.

"ЛУКОЙЛ" находится в процессе согласования с регулятором (Национальная комиссия по углеводородам Мексики, CNH - ИФ) дальнейшего изучения месторождения Yoti", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

По данным источников, близких к проекту, компания уже утвердила бюджет на 2023 год. Среди предполагаемых работ в график может быть включено бурение разведочной скважины.

В ноябре 2021 года "ЛУКОЙЛ" по итогам бурения на Блоке 12 скважины Yoti West-1 EXP обнаружил нефть. "По предварительным оценкам, начальные геологические запасы месторождения составляют до 250 млн баррелей нефти", - указывала компания. НК планировала подготовить план оценки месторождения Yoti West.

LUKOIL Upstream Mexico (входит в группу "ЛУКОЙЛ") в 2017 году получил право на разведку и добычу углеводородов на Блоке 12, расположенном в Мексиканском заливе. Площадь блока составляет 521 кв. км. Доли участия в проекте: LUKOIL Upstream Mexico - 60% (оператор проекта), компания Eni - 40%.

Деятельность "ЛУКОЙЛа" в Мексике началась в июле 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока Аматитлан. Блок Аматитлан площадью 230 кв. км расположен в 68 км от города Поса-Рика в штате Веракрус. Оператором проекта является Petrolera de Amatitlan SAPI de CV (PdA). Доля участия "ЛУКОЙЛа" - 50%. Проект реализуется в соответствии с сервисным контрактом на добычу углеводородов. Добываемые углеводороды принадлежат компании Pemex. Добываемая нефть поставляется автотранспортом до системы сбора Соледад (30 км от блока Аматитлан). Услуги оператора по добыче углеводородов оказываются на основе возмещения затрат.

Также "ЛУКОЙЛ" участвует в разработке шельфовых Блоков 10 и 28. На Блоке 10, где "ЛУКОЙЛу" принадлежит 20%, а Eni является оператором, были успешно пробурены две поисковые скважины. Геологические ресурсы новой залежи могут составить до 200 млн барр.н.э. Доля российской компании в Блоке 28 составляет 25%, Eni - 75% (оператор). По этому проекту ведутся работы по доизучению геологического материала. В Блоке 14, 20% в котором "ЛУКОЙЛ" приобрел у Eni в 2018 году, российская НК впоследствии не стала участвовать, приняв решение сконцентрировать усилия на других проектах в регионе.

В феврале текущего года "ЛУКОЙЛ" закрыл сделку по вхождению в проект Блок 4 на мелководном шельфе Мексики, заплатив около $700 млн. На контрактной территории уже ведется коммерческая добыча. Среднесуточный уровень производства нефти превышает 25 тыс. барр. Проект реализуется в три фазы с ожидаемой максимальной суточной добычей в объеме более 115 тыс. барр.н.э.