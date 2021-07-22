Абхазия снова попросила у РФ помощи из-за роста заболеваемости COVID

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Абхазия вновь запросила помощь у России в лечении заразившихся коронавирусом в связи с резким ростом заболевших COVID-19, в ближайшее время, по итогам переговоров руководства двух стран, в республику будет направлен российский военный мобильный госпиталь на 150 койко-мест, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на заседании Совета безопасности в четверг.

Он поручил правительству республики в течение двух дней определить место размещения госпиталя и создать соответствующие условия для проживания приглашенных военных медиков. Бжания сказал, что будут изысканы все необходимые средства для организации мобильного госпиталя.

Президент Абхазии также отметил, что ведутся переговоры с российской стороной и по вопросу поставки в республику второй партии вакцины "Спутник V". "Вопрос поставки в Абхазию вакцины в приоритете, и этот вопрос будет решен", - подчеркнул глава республики.

Кроме того, Бжания поручил премьер-министру Александру Анквабу взять на контроль закупку дорогостоящих препаратов для больных COVID-19.

В свою очередь премьер отметил, что в нынешнем году на борьбу с коронавирусной инфекцией в республике выделено 197 млн рублей.

По просьбе абхазской стороны, с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года в республике уже был развернут мобильный госпиталь Минобороны России. За этот период в госпитале прошли стационарное и амбулаторное лечение более 3,7 тыс. жителей республики.

Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 20 431 человек. Зарегистрировано 284 летальных случая. Выздоровели 16 552 человека.