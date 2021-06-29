Абхазия попросила РФ помочь в борьбе с коронавирусом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Руководство Абхазии обратилось к России с просьбой оказать помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба.

Он отметил, что Абхазии потребовалась усиленная помощь в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19.

Бутба отметил, что рассматривается вопрос направления медиков из РФ в Абхазию.

Всего в стационарах республики сейчас проходят лечение 198 пациентов.

"Рост заболевания очевиден, в ковидные отделения, как правило, поступают тяжелые больные. Я неоднократно обращался к гражданам с просьбой соблюдать все предписанные врачами меры безопасности, но у нас люди не соблюдают рекомендации, что и вызывает рост числа заболевших", - сказал Бутба.

Министр подчеркнул, что в связи с ростом заболеваемости Минздрав вынужден увеличивать мощности и открывать дополнительные места в Гудаутском госпитале.

"Мы уже дополнительно оборудовали для пациентов с коронавирусной инфекцией третий этаж Гудаутской ЦРБ, теперь еще переоборудовали и готовим под ковидное отделение и четвертый этаж. Мощности будут увеличены, поскольку растет число заболевших", - сказал Бутба.

Также сформирован дополнительный график дежурств в ковидных отделениях. К работе будут дополнительно привлекаться студенты Сухумского медицинского колледжа.

Министр также сообщил, что в РФ направлены письма с просьбами о поставке дополнительной партии вакцин.

По данным Минздрава, число выявленных случаев COVID-19 за все время в Абхазии составляет 17 044 человек. От COVID-19, скончалось 245 пациентов. Выздоровели 15 407 человек.