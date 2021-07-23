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На Филиппинах миллионам детей запретили выходить из дома

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Филиппин в связи с опасностью распространения штамма COVID-19 "дельта" ужесточили ограничительные меры, в том числе обязали миллионы детей в возрасте от пяти до 17 лет не выходить из дома, передают западные СМИ.

"Вариант "дельта" - более заразный и опасный", - напомнил пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке.

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Новые ограничительные меры коснутся столичного региона страны, а также четырех других провинций Филиппин. В частности, ужесточаются ограничения по числу людей, принимающих пищу в помещениях, посещающих салоны красоты и религиозные собрания.

СМИ напоминают, что о новых ограничениях объявили спустя две недели после того, как был снят запрет на выход совершеннолетних из дома, действовавший с марта 2020 года. Однако этот запрет часто нарушался. Правительство объясняло этот запрет тем, что дети и подростки могут заразиться вирусом и передать его старшим родственникам.

В стране зафиксированы 47 случаев штамма "дельта", причем примерно половина из них оказалась местного происхождения. Филиппинские органы здравоохранения на случай нового наплыва заболевших проверяют больницы на предмет наличия коек, медикаментов, кислородных баллонов и персонала.

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Также был ужесточен пограничный контроль для въезжающих из Малайзии и Таиланда, где власти пытаются сдержать распространение штамма "дельта". Филиппины также запретили въезд из Индии, Пакистана и Индонезии.

На Филиппинах с населением около 110 млн человек первую дозу вакцины получили 10,5 млн человек, а полный курс вакцинации прошли немногим более 5 млн жителей.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Филиппинах с начала эпидемии выявили более свыше 1,53 млн случаев коронавируса. Более 1,4 млн пациентов выздоровели, примерно 26,8 тыс. скончались.

Филиппины коронавирус

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