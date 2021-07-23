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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
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В 2020 году 54% заболевших COVID-19 детей заразились от взрослых

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В 2020 году в России коронавирусной инфекцией переболели 347 тысяч детей, 54% из них заразились от взрослых, в 2021 году наблюдается тенденция "омоложения" инфекции, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Детей от COVID-19 пока не прививают, но взрослым рекомендуют вакцинироваться, "чтобы дети были защищены не только в школе или детском саду, но и дома", отметил он.

Сейчас, по его словам, в связи с появлением штамма "дельта" все чаще заболевают люди 14-29 лет.

Клиническая картина проявления болезни при заражении "дельтой" "несколько отличается от "классического" течения, отметил эксперт.

"Начало заболевания часто похоже на ОРВИ: слабость, легкая головная боль и повышение температуры, заложенность носа. Обоняние и вкус могут быть нарушены примерно через 5-7 дней после первых симптомов, но не у всех. У детей "дельта" нередко манифестирует с поражения желудочно-кишечного тракта: у ребенка отмечается расстройство желудка, диарея", - уточнил Горелов.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус Александр Горелов

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