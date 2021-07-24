Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:07Заразились
на 24.07В России 6 102 469+23 947В мире 193 165 622+591 628

США перебросили из Германии на учения в Грузию военных и вертолеты

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США направили для участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2021 ("Проворный дух 2021") в Грузию несколько сотен военнослужащих и вертолеты "Блэк хоук" с авиабазы Рамштайн (Германия), сообщила пресс-служба грузинского Минобороны.

По ее данным, вертолеты будут задействованы в военных учениях в компоненте медицинской эвакуации.

Ранее в Минобороны Грузии сообщили, что ежегодные учения Agile Spirit, которые пройдут в Грузии уже в десятый раз, состоятся с 26 июля по 6 августа.

Участие в учениях примут около 2 500 военнослужащих из 15 стран - Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

США на учения в Грузию направят около 700 военных.

На этой неделе в Грузию морским путем из румынского порта Констанца США также перебросили различную военную технику.

Как заявили в грузинском оборонном ведомстве, целью учений является "повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров, отладка и усиление планирования операций в многонациональной среде и оперативных возможностей при их выполнении, а также развитие сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности".

США Грузия Agile Spirit

Новости

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 24 июля

Олимпиада-2020

Посольство РФ призвало МОК исправить карту с включенным в состав Украины Крымом

Посольство РФ призвало МОК исправить карту с включенным в состав Украины Крымом

Законодатели США призвали МОК отложить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

Законодатели США призвали МОК отложить Олимпиаду в Пекине в 2022 году
Пандемия коронавируса

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Китай ввел санкции против американских чиновников

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Пандемия коронавируса

РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Пандемия коронавируса

РФ возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа

РФ возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа
Пандемия коронавируса

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');