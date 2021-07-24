США перебросили из Германии на учения в Грузию военных и вертолеты

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США направили для участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2021 ("Проворный дух 2021") в Грузию несколько сотен военнослужащих и вертолеты "Блэк хоук" с авиабазы Рамштайн (Германия), сообщила пресс-служба грузинского Минобороны.

По ее данным, вертолеты будут задействованы в военных учениях в компоненте медицинской эвакуации.

Ранее в Минобороны Грузии сообщили, что ежегодные учения Agile Spirit, которые пройдут в Грузии уже в десятый раз, состоятся с 26 июля по 6 августа.

Участие в учениях примут около 2 500 военнослужащих из 15 стран - Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

США на учения в Грузию направят около 700 военных.

На этой неделе в Грузию морским путем из румынского порта Констанца США также перебросили различную военную технику.

Как заявили в грузинском оборонном ведомстве, целью учений является "повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров, отладка и усиление планирования операций в многонациональной среде и оперативных возможностей при их выполнении, а также развитие сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности".