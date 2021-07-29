Абхазия выразила обеспокоенность военной активностью в Грузии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МИД Абхазии выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся военной активностью Грузии и ее западных партнеров.

"Проводимые в последние годы действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, сопровождаемые наращиванием военного потенциала Грузии, не имеют никакой военной необходимости и явно выходят за рамки здравого смысла", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии в связи с проведением учений НАТО в Грузии Agile Spirit 2021.

В Сухуме считают, что "демонстрируя свою лояльность США и НАТО, грузинская сторона ведет крайне деструктивный курс, не желает брать на себя какие-либо обязательства по неприменению силы против Республики Абхазия, тем самым фактически оставляет для себя возможность для реванша".

"Власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение "отработкой совместимости армий стран-членов НАТО" и "исполнением боевых операций" способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности", отмечается в документе.

МИД республики призвал Тбилиси "не забывать об опыте 2008 года, когда руководство Грузии во главе с М. Саакашвили, также увлеченное надеждой стать членом западного военного альянса, развязало военные действия против Южной Осетии". "Итоги этой авантюры Тбилиси хорошо известны", - отмечается в заявлении.

"Совместные военные учения Грузии и НАТО находится в центре внимания абхазской стороны. Республика Абхазия оставляет за собой право на адекватную реакцию на возможные враждебные действия или провокации со стороны Грузии и ее западных партнеров", - подчеркивается в документе.

26 июля в Грузии стартовали ежегодные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 ("Проворный дух - 2021"). В учениях принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии.

Более 1,5 тыс. из них - грузинские военнослужащие, еще 700 - американские. По сообщению Минобороны Грузии, цель Agile Spirit 2021 - "отработка совместимости боевых подразделений армий стран-членов НАТО и его партнеров; улучшение оперативных возможностей в ходе планирования и исполнения боевых операций в многонациональной среде и развитие сотрудничества в сфере безопасности".