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Израиль сократит 85% выбросов углекислого газа к 2050 году

Израиль сократит 85% выбросов углекислого газа к 2050 году
Фото: Andrew Aitchison/In Pictures via Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна сократит 85% выбросов углекислого газа уровня 2015 года к 2050 году. Об этом сообщает BBC News.

По словам Беннета, Израиль будет постепенно переходить на низкоуглеродную экономику, сокращая выбросы от транспорта, а также таких секторов электроэнергии и коммунального хозяйства.

Заявленное намерение Израиля соответствует Парижскому соглашению по климату 2015 года, которое было принято для ограничения роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов сверх доиндустриальных уровней.

Ранее Израиль указывал на промежуточную цель по снижению выбросов на 27% к 2030 году.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

Израиль Нафтали Беннет

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