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Военная техника заблокировала здание парламента Туниса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военная техника прибыла к зданию парламента Туниса и окружила его спустя несколько часов после того, как президент страны Каис Саид объявил, что отправил в отставку премьера Хишама аль-Мешиши и заморозил работу парламента, лишив депутатов неприкосновенности, сообщаю СМИ с места событий.

Прибытие военной техники собравшиеся у здания жители встретили восторженными возгласами и пением национального гимна.

Спикер парламента Аль-Ганнуши, представляющий исламистскую партию "Ан-Нахда", в видеообращении назвал действия президента "переворотом".

Тунисское издание Tunisie Numerique, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что глава государства запретил спикеру, а также 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны, а премьер покинул правительственную резиденцию и его увезли в неизвестном направлении.

По данным газеты, временным главой министерства внутренних дел страны назначен руководитель президентской гвардии Халед Яхьауи.

Президент принял решения о замораживании работы парламента и снятии с должности премьера после прошедших в воскресенье в Тунисе акций протеста против правительства. Тунисцы недовольны тем, как кабинет министров решает проблему с распространением COVID-19.

Тунис Каис Саид Хишам аль-Мешиши

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