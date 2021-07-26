Что случилось этой ночью: понедельник, 26 июля

Предложение Мишустина создать свободную таможенную зону на Курилах, удар армии Израиля по базе ХАМАС, блокировка парламента Туниса военной техникой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мишустин обсудит с Путиным создание свободной таможенной зоны на Курилах. По мнению премьера, это сделает острова привлекательными для зарубежных инвесторов за счет освобождения большинства видов деятельности от основных налогов. При этом Мишустин подчеркнул, что Курилы "нельзя превращать в офшор", как это было в 90-е годы, когда такие зоны "создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение".

- Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа. Истребители ВВС Израиля атаковали объект в ответ на воздушные шары с зажигательными устройствами, запущенные в израильскую сторону. Уточняется, что данная база находилась недалеко от гражданских объектов в Газе, в том числе от школы.

- Военная техника заблокировала здание парламента Туниса. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент страны Каис Саид объявил, что отправил в отставку премьера Хишама аль-Мешиши и заморозил работу парламента, лишив депутатов неприкосновенности. До этого тунисцы, недовольные тем, как кабинет министров решает проблему с распространением COVID-19, вышли на акции протеста против правительства.

- Байден и Харрис не приедут в Киев на встречу "Крымской платформы". На саммите в Киеве от американской стороны будет присутствовать представитель правительства США. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

- Парламент Франции одобрил применение "санитарных пропусков" в стране. Законопроект предусматривает получение специального документа для посетителей ресторанов, осуществления поездок внутри страны, а также обязательные прививки для всех медицинских работников. Ранее во многих городах Франции прошли акции протеста против планов правительства по "санитарным пропускам", а также против планов по обязательной вакцинации медиков.