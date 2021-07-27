В Германии на химическом предприятии произошел взрыв
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен, по информации телеканала WDR, ЧП произошло на нефтебазе.
Сообщается, что над городом висят клубы черного дыма, по системе оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.
#rauch #Leverkusen #explosion pic.twitter.com/zMk9dpXfTU— Sülo der Patron (@JeckeStenze) July 27, 2021
Сейчас заблокированы проезды по нескольким шоссе неподалеку, другие подробности пока не известны.