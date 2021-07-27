При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - При взрыве на химическом предприятии в Леверкузене пострадали люди, сообщила полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в твиттере.

"Ситуация в Леверкузене-Виздорф пока не прояснена. На месте находится много сотрудников полиции, они проясняют ситуацию. Есть несколько раненых", - говорится в сообщении.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0 — DW News (@dwnews) July 27, 2021

Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен, по информации телеканала WDR, ЧП произошло на нефтебазе.

Сообщается, что над городом висят клубы черного дыма, жителям по системе оповещений о городских происшествиях сообщили о необходимости закрыть окна и двери.