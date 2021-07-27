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При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди
Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - При взрыве на химическом предприятии в Леверкузене пострадали люди, сообщила полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в твиттере.

"Ситуация в Леверкузене-Виздорф пока не прояснена. На месте находится много сотрудников полиции, они проясняют ситуацию. Есть несколько раненых", - говорится в сообщении.

Газета Bild во вторник сообщила о взрыве на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен, по информации телеканала WDR, ЧП произошло на нефтебазе.

Сообщается, что над городом висят клубы черного дыма, жителям по системе оповещений о городских происшествиях сообщили о необходимости закрыть окна и двери.

Германия Леверкузен

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