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Кофе арабика подорожал в Нью-Йорке до максимума почти за семь лет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего максимума на фоне беспокойства по поводу сокращения поставок из-за заморозков в Бразилии, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов на этот кофе на торгах нью-йоркской биржи ICE Futures поднялась выше $2 за фунт впервые с октября 2014 года.

Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофе - столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей засухи почти за столетие. Более резкое, чем ожидалось, падение температур в трех основных кофепроизводящих регионах страны - штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс - вызывает опасения и за урожай следующего года.

Как отмечает издание, усугубляют ситуацию перебои с поставками, которые испытывают два других крупных производителя кофе - Колумбия и Вьетнам.

Минсельхоз США (USDA) прогнозирует, что мировое потребление кофе в этом году превысит производство впервые с 2017 года.

США Бразилия Нью-Йорк ICE Futures

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