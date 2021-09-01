ВВП Бразилии во II квартале неожиданно снизился на 0,1%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года экономика Бразилии во втором квартале неожиданно продемонстрировала слабое снижение из-за перебоев в цепочках поставок и падения показателей сельскохозяйственной отрасли в связи с плохим урожаем кофе.

ВВП страны в апреле-июне уменьшился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные государственного статистического агентства IBGE. В годовом измерении ВВП вырос 12,4%, что стало рекордным приростом.

Аналитики прогнозировали в среднем квартальный рост ВВП на 0,2% и годовой - на 12,8%.

Сельскохозяйственный сектор продемонстрировал во втором квартале падение на 2,8% относительно того же периода прошлого года, промышленный - на 0,2%.

Между тем строительная отрасль выросла на 2,7%, горнодобывающая - на 5,3%. Подъем в сфере услуг составил 0,7%.

Вложения в основные фонды предприятий упали на 3,6%. В то же время потребительские расходы не изменились, а государственные - увеличились на 0,7%.

В первом квартале бразильская экономика увеличилась на 1,2% в поквартальном выражении и на 1% в годовом.

Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофе. В 2021 году в стране после сильнейшей засухи случились аномальные заморозки, из-за природных катаклизмов урожай кофе в стране сократился.