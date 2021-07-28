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Шойгу рассказал о принятых мерах из-за роста активности террористов в Афганистане

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Всплеск активности террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск и стремительная деградация обстановки требуют принятия надлежащих мер, такая работа уже ведется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе в среду.

По словам главы российского военного ведомства, для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.

"Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".

Минобороны РФ Сергей Шойгу Таджикистан Афганистан

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