РФ завершила переброску военных к месту учений у границы с Афганистаном

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Подразделения 201-й военной базы РФ в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон "Харб-Майдон" для проведения совместного учения России, Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника". Количество задействованных в учении вертолетов в сообщении не уточняется.

Кроме того, в районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и произвели маскировку техники.

Как сообщал "Интерфакс", с 5 по 10 августа у границы с Афганистаном - в Хатлонской области Таджикистана - пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана. В нем примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1 тыс. российских, также будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Основу российского контингента на учении составят подразделения 201-й военной базы.

По данным ЦВО, учение пройдет в три этапа. На первом военные отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск (сил) Вооруженных сил трех стран по уничтожению террористических бандформирований. На втором выполнят задачи по уничтожению вторгшихся на территорию союзного государства условных бандгрупп, на заключительном - уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это крупнейший военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

21 июля стало известно о решении российских военных усилить военную базу в Таджикистане новой бронетехникой.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.