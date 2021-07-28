Власти Токио призвали молодежь вакцинироваться на фоне роста заболеваемости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Токио Юрико Коикэ в среду заявила, что молодым людям следует активнее вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, сообщают японские СМИ.

"Активность молодых людей (в вакцинации - ИФ) играет ключевую роль в снижении уровня распространения инфекции, и нам необходимо, чтобы они сотрудничали", - сказала Коикэ.

"Пожалуйста, убедитесь, что вы избегаете поездок и встреч, которые не являются жизненно важными, и соблюдаете базовые антиковидные меры. Я бы хотела, чтобы молодые люди активнее вакцинировались", - отметила она.

Накануне сообщалось, что в Токио, где проходят летние Олимпийские игры, выявили свыше 2,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это рекордно высокий с 7 января 2021 суточный прирост для Токио, когда зафиксировали 2,5 тыс. случаев.

В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.

За время пандемии в Японии подтвердили 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 15 тыс. из них имели летальный исход.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.