16 новых случаев COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Среди людей, связанных с Олимпийскими играми в Токио, в среду зарегистрировано 16 положительных тестов на COVID-19, сообщает японское агентство Kyodo.

Олимпийский оргкомитет Токио объявил, что среди тех, у кого обнаружен новый тип коронавируса, есть сотрудники, работающие на Олимпиаде, а также журналисты из-за рубежа, освещающие Игры.

Ни у одного спортсмена в среду COVID-19 не зарегистрирован.

По последним данным, общее число случаев заражения, связанных с Олимпиадой, с 1 июля достигло 169.