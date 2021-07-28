"Академик Черский" завершил работу на готовом на 99% "Северном потоке 2"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2", сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG.

"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%", - отмечают строители. По их словам, трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.