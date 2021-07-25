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Трамп раскритиковал Байдена за "Северный поток 2"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода "Северный поток 2", это, по его мнению, позволит России получать "миллиарды и миллиарды долларов".

Выступая в Аризоне, Трамп сказал, что "остановил" строительство проекта, а Байден допустил, что газопровод будет достроен "через пару месяцев". Экс-президент напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США расходуют "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.

Он вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными, назвав выборы "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Трамп сказал, что нынешняя администрация "богатеет благодаря Китаю". В качестве примера он привел обвинения Хантера Байдена - сына президента - в том, что российские спецслужбы взломали его ноутбук.

"Он заявил, что это была Россия... Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют", - сказал экс-президент.

По утверждению Трампа, он, будучи у власти, проводил самую жесткую политику в отношении России, но при этом поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

21 июля стало известно, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". Берлин и Вашингтон договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и снижать зависимость Украины от потребления и транзита российского газа.

ФРГ обязуется создать "зеленый" фонд для энергетического перехода Украины, назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, и предпринимать ответные действия, если Россия будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

США Дональд Трамп Джо Байден

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