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В Анталье вспыхнул масштабный лесной пожар

Из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать пять населенных пунктов

В Анталье вспыхнул масштабный лесной пожар
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов, сообщает в среду газета Hürriyet Daily News.

Причина пожара пока неизвестна, отмечается в публикации. Для борьбы с огнем в Анталью из других провинций были направлены самолет, 19 вертолетов, 103 пожарных машины и 412 специалистов, однако, по словам местных властей, с пожаром пока не удается справиться.

Мэр города Манавгта Шюкрю Сюзен (Şükrü Sözen) заявил, что огонь добрался до жилых районов и уничтожил множество жилых домов и зданий предприятий. По его словам, пожаром оказался охвачен центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.

Мэр также заверил, что пожар бушует вдали от побережья, поэтому отдыхающим в туристических зонах Антальи опасаться нечего.

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