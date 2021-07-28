Что произошло за день: среда, 28 июля

Еще пять медалей российской сборной на Олимпиаде, завершение работы "Академика Черского" для "Северного потока 2", S7 анонсировал запуск лоукостера

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России прирост случаев COVID-19 оказался минимальным с начала июля. Заболели еще 22 420 человек, из них в Москве - 2 445. Умерли 798 пациентов, еще 20 579 человек выздоровели. Полный курс вакцинации в целом по стране прошли более 21 миллиона человек.

- Трубоукладчик "Академик Черский" завершил работы для "Северного потока 2". Строительство газопровода завершено на 99%.

- Главред The Insider (признан СМИ-иноагентом) стал свидетелем по делу о клевете. Утром у Романа Доброхотова и его родителей прошли обыски, позднее его отвезли на допрос, после которого он остался в статусе свидетеля. В деле речь идет о клевете на гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, который считает, что Доброхотов распространил о нем и о деятельности ГРУ ложные сведения.

- В очередной день Олимпиады россияне завоевали пять медалей. Серебро получили пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в эстафете 4х200 м вольным стилем. Награды того же достоинства получили женская и мужская сборные России по баскетболу 3х3. Бронзовые медали завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг и спортивный гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье.

- S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года. Парк будет состоять из Airbus A320neo, пассажиропоток к 2024 году должен превысить 7 млн человек.

- В турецкой провинции Анталья начался лесной пожар. Огонь подошел к жилым районам, однако власти говорят об отсутствии угрозы для туристов.