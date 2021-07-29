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В больницах Бангкока из-за COVID-штамма "дельта" сложилась критическая ситуация

В больницах Бангкока из-за COVID-штамма "дельта" сложилась критическая ситуация
Фото: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В больницах Бангкока больше не хватает коек из-за наплыва пациентов, вызванного распространением штамма "дельта" COVID-19, сообщает в четверг телеканал Channel NewsAsia.

"Я говорю откровенно - у нас недостаточно коек в больницах", - заявил генеральный директор департамента медобслуживания Минздрава Таиланда Сомсак Аккасилп.

"В крупных больницах все отделения интенсивной терапии заняты. (Если - ИФ) у них есть 10 коек в отделении интенсивной терапии, приходится заниматься 12 случаями", - сказал он.

Чиновник отметил, что, хотя столичные больницы могут принимать по тысяче пациентов в день, в четверг в одном только Бангкоке выявили четыре тысячи случаев болезни. Карантинные центры в городе переполнены, и столичные власти работают с частными клиниками для развертывания дополнительных коек.

"Но я должен говорить честно: не важно, насколько мы увеличим их (количество коек - ИФ), по-видимому, этого не будет достаточно при нынешней вспышке заболевания", - предупредил он, добавив, что пока неизвестно, прошел ли уже Таиланд через пик нынешней волны эпидемии.

Всего за время пандемии в Таиланде диагностировали более 561 тысячи случаев COVID-19 и 4 562 летальных исхода среди заболевших. Большинство из них пришлось на нынешнюю волну COVID-19, начавшуюся в апреле.

В четверг в Таиланде зарегистрировали новый рекорд по количеству выявленных в сутки случаев COVID-19 - 17 669, а также 165 смертей.

В стране ведется вакцинация препаратами Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca. Также в пятницу ожидается поступление от США 1,5 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech.

Тем временем, сообщают западные СМИ, в популярной среди туристов провинции Пхукет власти ввели новые ограничения. Внутренним туристам запрещено любым способом с 3 по 16 августа приезжать на Пхукет, за исключением экстренных случаев. Однако вакцинированным иностранным туристам можно прибывать туда без карантина. При этом после 14 дней нахождения на Пхукете им можно будет выезжать в другие провинции Таиланда, отмечают СМИ.

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