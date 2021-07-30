Лукашенко счел, что свобода слова в Белоруссии переросла в экстремизм

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Свобода слова в Белоруссии переросла в экстремистскую деятельность, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения - пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность", - сказал Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Его слова в пятницу приводит госагентство БелТА.

По мнению главы государства, "одна история - критиковать власть". "И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая - призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения, нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным", - подчеркнул Лукашенко.